В Пакистане при обрушения крыши склада погибли 12 человек

2018-03-29 00:36 | www.oxu.az | 5

Крыша обрушилась на складе в пакистанском городе Суккур в среду, 12 человек погибли, 13 пострадали.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Geo News.

Обрушение произошло в результате взрыва газа, отмечает телеканал. Утечка произошла из-за использования химического вещества при работе нелегально установленной на складе сушильной камеры.

Пострадавшие доставлены в больницы. По данным представителя полиции Рори Оваиса Муштака, состояние двоих раненых оценивается как критическое.

«Владелец и управляющий склада скрылись, но вскоре будут задержаны», — добавил он.

Поисковая операция с участием спасателей и военных завершена. Губернатор провинции Синд Мухаммад Зубаир выразил соболезнования погибшим и распорядился обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью.

А.Б.

