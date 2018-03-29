Скотленд-Ярд: Скрипаль впервые подвергся воздействию отравляющего вещества у себя дома

2018-03-29 00:43 | www.apa.az | 5
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества в своём доме.
Как передает АПА со ссылкой на РТ, об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда
«Специалисты выявили самую высокую его концентрацию на входной двери», говорится в сообщении полиции. Отмечается, что следы вещества были найдены и в ряде других мест в Солсбери, однако в более низкой концентрации.
В Скотленд-Ярде добавили, что расследование инцидента продолжается и может занять несколько месяцев.
5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.