Скотленд-Ярд: Скрипаль впервые подвергся воздействию отравляющего вещества у себя дома

2018-03-29 00:43 | www.apa.az | 5

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества в своём доме.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, об этом говорится в сообщении Скотленд-Ярда

«Специалисты выявили самую высокую его концентрацию на входной двери», говорится в сообщении полиции. Отмечается, что следы вещества были найдены и в ряде других мест в Солсбери, однако в более низкой концентрации.

В Скотленд-Ярде добавили, что расследование инцидента продолжается и может занять несколько месяцев.

5 марта стало известно, что в британском Солсбери мужчина и женщина отравились «неизвестным веществом», после чего были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.