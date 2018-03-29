Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне

2018-03-29 01:05 | www.oxu.az | 8

«Сегодня ирано-азербайджанские связи находятся на самом высоком уровне».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 марта на официальной встрече тет-а-тет со своим иранским коллегой Хасаном Роухани.

«Уверен, что визит будет очень успешным, и ирано-азербайджанские дружественные и братские связи будут развиваться. Между нами налажены очень тесные связи. Мы прекрасно сотрудничаем по всем сферам.

Есть хорошие результаты во всех областях – политической, экономической, культурной, энергетической, транспортной, и документы, которые сегодня будут подписаны, придадут новый импульс развитию наших связей.

Наши встречи проводятся регулярно. Достигнутые в ходе встреч соглашения, данные нами поручения выполняются. В результате этого сегодня ирано-азербайджанские связи достигли самой высокой точки», - добавил глава государства.

А.Б.

