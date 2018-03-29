Москва призвала Грузию отменить закон о «российской оккупации»

2018-03-29 01:34 | www.oxu.az | 7

Министерство иностранных дел России призвало Грузию отменить закон «Об оккупированных территориях».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте ведомства.

Как поясняет пресс-служба МИД, 27-28 марта в Женеве состоялись консультации в рамках международных дискуссий по Закавказью, на которых представители Грузии «превратили встречу в пропагандистскую акцию».

«Построив свое выступление на избитом тезисе о «российской оккупации», грузинская сторона вновь попыталась возложить на Россию ответственность за собственную неспособность урегулировать отношения с Сухумом и Цхинвалом», — говорится в сообщении министерства.

Закон «Об оккупированных территориях» устанавливает особый правовой режим на территориях Абхазии и Южной Осетии. В документе они фигурируют как Абхазская Автономная Республика и Цхинвальский регион.

Одно из основных положений закона заключается в том, что Россия объявлена государством, осуществляющим военную оккупацию этих территорий.

А.Б.

