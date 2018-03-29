Хасан Роухани: Карабахский конфликт должен быть урегулирован политическим путем

2018-03-29 01:43 | www.oxu.az | 7

«Мы считаем безопасность и суверенитет Азербайджана своими безопасностью и суверенитетом. Волею двух государств, двух наций и двух народов мы добьемся дальнейшего развития этих связей».

Как передает Oxu.Az, об этом сказал Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани 28 марта после церемонии официальной встречи один на один с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

«В дни Новруз байрамы мы - гости Вашей страны и народа. Две крупные нации, два больших народа региона обладают общей историей и культурой. В то же время определены общие цели, чтобы добиться выполнения предстоящих задач. Очень рад регулярным встречам с Вами.

Мы - свидетели развития, достигнутого в связях двух стран. За прошедшие несколько лет мы встречались десять раз, то есть встречались лицом к лицу. Это свидетельствует о том, что связи двух стран основаны на искренности.

Обговоренные в прошлом вопросы сегодня приносят свои плоды, мы и завтра станем свидетелями нескольких открытий. Могу с уверенностью сказать, что договоренности, которых мы достигнем в ходе нынешнего визита, также послужат развитию связей двух стран.

Мы считаем безопасность и суверенитет Азербайджана своими безопасностью и суверенитетом. Волею двух государств, двух наций и двух народов мы добьемся дальнейшего развития этих связей. Еще раз благодарю за гостеприимство Вашего превосходительства и Вашего народа», - заявил президент ИРИ.

«Желаю Вашему государству и всему азербайджанскому народу успехов. Иншаллах, два великих народа – народы Ирана и Азербайджана впереди ожидают радостные дни и месяцы.

Очень рад, что мы являемся свидетелями эффективных результатов проведенных нами в минувшие годы встреч, а также работы, проделанной министрами, совместными комиссиями и послами.

Наше сотрудничество на пользу не только двух стран, но и всего региона. Наше партнерство, направленное на прокладку железной дороги Решт-Астара в рамках коридора Север-Юг, которая станет выгодным по стоимости, удобным и коротким путем, принесет пользу обоим государствам и странам региона, даже африканскому и азиатскому континентам.

Это свидетельствует о том, что наше сотрудничество служит интересам региона и мира».

Хасан Роухани также коснулся вопросов связанных с Каспийским морем:

«Начатое нами новое сотрудничество на Каспийском море нацелено на то, чтобы мы максимально использовали этот дар Всевышнего, то есть пользу, которую Каспийское море приносит всем прибрежным странам.

На самом деле, результатом непринятия такого решения является то, что это огромное богатство остается неиспользованным. Мы не являемся сторонниками того, чтобы трудовые ресурсы, или деньги, либо инвестиции или богатства оставались без применения.

Мы можем получить выгоды от этих инвестиций путем взаимных усилий и сотрудничества, и оба народа станут свидетелями того, что Каспий является морем развития, мира и дружбы. Это море еще более укрепляет наши братские связи.

Взаимное инвестирование и некоторые проекты, которые завтра будут открыты, свидетельствуют о том, что оба государства намерены предпринять шаги, направленные на расширение отношений, развивать наши двусторонние и многосторонние связи.

Мы поддерживаем расширение связей между двумя странами в области науки, культуры, высшего образования и развитие туризма».

Президент Ирана также отметил то, что у наших стран схожие и близкие взгляды на обеспечение мира и безопасности в регионе и во всем мире:

«У нас схожие и близкие взгляды на обеспечение мира и безопасности в регионе и во всем мире. Мы намерены использовать это, и хотим увидеть установление прочного мира и безопасности в регионе, а также на всей планете.

Желаю, чтобы мы стали свидетелями постоянного развития наших отношений в политической, экономической, культурной сферах, а также в плоскости региональных и международных связей».

А.Б.

