Президент Ильхам Алиев: “Ирано-азербайджанские связи находятся на высочайшем уровне”

2018-03-29 01:54 | www.apa.az | 7

«Нынешняя встреча с президентом господином Роухани – наша 11-я встреча за последние четыре года. Эта цифра сама по себе является показателем. За последние четыре года я четыре раза совершал визит в Иран, а это – третий визит господина Хасана Роухани в Азербайджан. Мы также встречались в рамках международных мероприятий, и все встречи имеют большой смысл, большое значение. Достигнутые в ходе встреч договоренности выполняются, дают хорошие результаты. За последние четыре года было подписано много важных документов, которые придали большой импульс всестороннему развитию ирано-азербайджанских связей».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с совместным с президентом Ирана Хасаном Рухани заявлением для печати.

«Мы также активно сотрудничаем на международной арене, постоянно поддерживаем друг друга. Мы всегда оказываем друг другу поддержку в рамках ООН, Организации экономического сотрудничества. Иран постоянно поддерживает справедливую позицию Азербайджана в связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права и голосует в международных организациях за принятые резолюции. Мы очень признательны Ирану за это. Азербайджан также постоянно находится рядом с Ираном во всех международных вопросах», сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что обе страны углубляют сотрудничество в экономической сфере: «Начался процесс взаимного инвестирования, и на предстоящем завтра бизнес-форуме состоится презентация по данному вопросу. Иран вкладывает инвестиции в Азербайджан, а Азербайджан – в Иран, и это инвестирование служит интересам обеих сторон. Уверен, что после нынешнего визита – сегодня мы говорили и об этом – будет предусмотрена организация дополнительного инвестирования. Сегодня соответствующим структурам были даны поручения по дальнейшему увеличению товарооборота, и я надеюсь, что мы станем свидетелями этого. Сегодня было подписано много документов. Среди них мне хотелось бы особенно отметить два документа. Эти документы связаны с нашей совместной работой на Каспийском море и строительством железной дороги Астара-Решт. Они имеют историческое значение, так как в результате реализации данных документов наше сотрудничество как на Каспийском море, так и в транспортном секторе поднимется на еще более высокую ступень, в то же время это окажет очень позитивное влияние на региональное сотрудничество».

Глава государства отметил сотрудничество Азербайджана и Ирана в области энергетики: «Подписанные в последние годы документы, в частности, документы, связанные с эксплуатацией гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы», а также строительством Ордубадской и Маразадской гидроэлектростанций, углубляют сотрудничество в области электроэнергетики. Сегодня мы пришли к решению развивать формат многостороннего сотрудничества и в области энергетики. Вообще, хочу сказать, что наши связи не ограничиваются только двусторонним форматом, мы уже успешно действуем в трехстороннем, четырехстороннем форматах сотрудничества. Две встречи президентов Азербайджана, Ирана, России в Баку и Тегеране, встречи министров иностранных дел и других министров Азербайджана, Ирана, Турции, состоявшаяся недавно в Баку первая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана, Грузии, Турции – все эти встречи оказывают поддержку региональному сотрудничеству, стабильности, миру. Сегодня наши страны, успешно сотрудничая также в региональном формате, вносят огромный вклад в общее дело».

Президент Азербайджана коснулся также успехи в транспортной сфере: «Когда я в прошлом году находился с визитом в Иране, мы отметили прием первого поезда из Азербайджана в Иран. Первый поезд въехал в Иран по мосту, построенному над рекой Астарачай. А сегодня мы подписали очень важное и историческое соглашение в связи со строительством железной дороги Астара-Решт. Уверен, что в короткий срок недостающий участок транспортного коридора Север-Юг – железная дорога Астара-Решт будет построена, и таким образом, откроются новые возможности для всего евразийского региона. В результате наших совместных с соседними странами усилий транспортный коридор Север-Юг уже реализуется. Параллельно мы приступили к активной работе по созданию транспортного коридора Юг-Запад, в дальнейшем транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад соединятся. Наши страны играют очень важную роль в этом направлении. С полной ответственностью могу сказать, что подписанное сегодня соглашение в связи со строительством железной дороги Астара-Решт имеет историческое значение, и считаю, что в предстоящие годы все это увидят.Мы также успешно сотрудничаем в военное сфере, углубляется сотрудничество в военно-технической области. Постоянно проводятся консультации в сфере безопасности, этот вопрос всегда находится в центре внимания».

Президент Ильхам Алиев напомнил, что на основании принятого недавно – две недели назад в Азербайджане решения граждане Ирана будут получать визы в Азербайджане в аэропортах: «Этот процесс уже начался, то есть упрощенный визовый режим, с одной стороны, отражает нашу дружбу, а с другой, - обусловливает приток туристов. Ежегодно из Азербайджана в Иран выезжают сотни тысяч людей, рад, что в последнее время увеличилось число туристов, приезжающих из Ирана в Азербайджан. Если в 2016 году приехало 240 тысяч граждан Ирана, то в прошлом году эта цифра достигла 360 тысяч. То есть, конечно, здесь играет роль множество факторов. В первую очередь, ирано-азербайджанские дружественные, братские отношения, наши очень сильные исторические связи, политические связи, и сегодня мы демонстрируем миру пример очень позитивного соседства. Эти факторы играют свою роль, в то же время, свободный режим въезда и выезда обусловливает приток туристов. Сегодня мы также провели обмен мнениями о сотрудничестве в других сферах. Мы также долго обсуждали нерешенные до сих пор вопросы, в том числе в дальнейшем должны быть предприняты шаги для сотрудничества в банковском секторе и других сферах. Однако наша совместная деятельность за последние четыре года свидетельствует о том, что мы выполняем все принятые решения, благодаря чему сегодня ирано-азербайджанские связи находятся на высочайшем уровне. Уверен, что визит будет иметь прекрасные результаты».