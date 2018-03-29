Число высылаемых российских дипломатов перевалило за 150

2018-03-29 01:52 | www.oxu.az | 7

По состоянию на вечер среды о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери объявили 28 стран по всему миру, а также НАТО.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, в общей сложности будет выслано 152 представителя РФ за рубежом.

Также в среду еще четыре государства объявили, что отзывают своих послов для консультаций по «делу Скрипалей». Это решение приняли Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия.

При этом ни одна из этих стран пока не планирует высылать российских дипломатов.

Впрочем, МИД Словакии пояснил, что внимательно следит за развитием ситуации и такой вариант «нельзя исключать»

в дальнейшем.

В свою очередь, правительство Черногории объявило в среду о решении выслать одного российского дипломата.

Таким образом, к дипломатическому бойкоту России присоединлись 19 стран Европейского союза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Австралия.

Власти ФРГ, Франции и Польши решили выслать по четыре российских дипломата. Италия, Нидерланды, Дания и Испания - по два. Швеция, Финляндия, Венгрия, Хорватия, Ирландия, Бельгия и Румыния объявили, что высылают по одному дипломату, Чехия высылает трех.

Литва решила выслать трех представителей РФ; Латвия высылает второго секретаря российского посольства, а Эстония - атташе посольства РФ по обороне.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

При этом представитель госдепа Хизер Нойерт подчеркнула, что 12 человек являются оперативными сотрудниками российской разведки.

Канада также сообщила о высылке четырех дипломатов РФ. В МИД Албании и Австралии решили выслать по два российских дипломата. Одного решили выслать из Норвегии и еще одного - из Македонии.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о высылке 13 российских дипломатов.

Власти Молдавии сообщили о решении выслать трех российских дипломатов.

Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.

А.Б.

