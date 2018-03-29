Хасан Роухани: “Карабахская проблема должна быть урегулирована политическим путем”

2018-03-29 02:18 | www.apa.az | 5

“Подписанные сегодня официальные документы стали реальностью благодаря доброй воле, доверию, взаимному уважению, общим интересам и добрососедским связям. Потенциал и возможности для сотрудничества существовали годами. Эти возможности служили интересам двух народов. Взаимное доверие между двумя странами сегодня еще более возросло. Стало больше совместной работы между двумя странами. Два народа и два государства стали свидетелями того, как полезно и выгодно сотрудничество. Сегодня мы решили еще более упрочить узы этого сотрудничества. Это сотрудничество будет сотрудничеством не только для сегодняшнего и завтрашнего дня, возможно, оно запомнится для истории двух стран”.

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением для печати.

«Как отметил уважаемый Президент Азербайджан, подписанные сегодня документы являются историческими документами. Эти документы служат интересам двух народов, они принесут пользу региону, а также всему миру. Что касается вопроса транзита, то коридор Север-Юг соединяет воды южного региона Ирана, Персидский залив, Оманское море и Индийский океан, в том числе автомобильным и железнодорожным сообщением с Кавказом, Центральной Азией и Россией, а также с северной и восточной Европой. Это свидетельствует об огромном значении транспортного коридора Север-Юг. Решение двух стран, касающееся железной дороги Решт-Астара, является показателем того, какое большое значение наши государства придают данному проекту. В Каспийском море у нас много совместных интересов. Мы должны, сотрудничая в области науки, экономики, торговли, судоходства, рыбоводства, туризма, получить максимальную пользу. Наше сотрудничество в области взаимного использования ресурсов и месторождений Каспийского моря может сегодня в широком смысле служить интересам двух народов», сказал Х.Роухани.

По словам президента Ирана, Решения двух государств о взаимном инвестировании, инвестирование как проекта Астра-Астара, так и предприятия по производству автомобилей, открытие которого состоится завтра, свидетельствуют о том, что наши страны обладают твердой волей для широкого сотрудничества: «В будущем мы можем расширить сотрудничество в области производства лекарств, здравоохранения и энергообмена. Мы можем сотрудничать в области капиталовложений в энергетическую, туристическую и другие сферы. Это говорит о том, что мы можем предпринимать совместные шаги в области реализации взаимных интересов и совместных программ. Для исполнения принятых сегодня двумя президентами и двумя государствами решений необходимо приложить серьезные усилия. Сотрудничество между банками – один из основных вопросов, стоящих перед нами. Совместная комиссия двух стран должна постараться, чтобы сотрудничество в этой области улучшилось. Мы можем расширить связи в сфере экономики, а также финансов и денежного обмена. Второй вопрос - налаживание хороших торговых связей. То есть было принято решение об усилении деятельности совместной комиссии с целью развития свободной торговли. Тем самым мы можем расширить наши связи в области экономики и торговли. Предприняты хорошие шаги в сфере туризма. Сегодня мы являемся свидетелями того, что с обеих сторон сотни тысяч людей совершают взаимные поездки. Это свидетельствует о том, что между двумя большими странами региона, имеющими свою историю, налажены тесные связи. Обе стороны обладают волей для сотрудничества в региональных и политических вопросах, а также в области науки и технологий».

Х.Роухани также подчеркнул, что что существующие в регионе вопросы должны найти решение политическим путем: «Мы убеждены, что проблема в Йемене должна быть урегулирована политическим, а не военным путем. Мы считаем, что сирийский вопрос также должен быть решен политическими средствами. У Азербайджана и Ирана одинаковые взгляды в связи с усилиями, прилагаемыми странами региона в этом вопросе. Мы считаем, что карабахская проблема также должна быть урегулирована политическим путем. Мы хотим стать свидетелями утверждения прочной стабильности в регионе усилиями Азербайджана и Армении. Мы рады тому, что в этой плоскости прилагаются дипломатические усилия. Для нас важно, чтобы территориальная целостность стран и география региона не были изменены. Международные принципы, к которым с уважением относится мировая общественность, должны стать инструментом для решения вопроса. Наше желание на сегодняшнем заседании и на будущее заключается в усилении связей между Азербайджаном и Ираном в общих интересах наших государств и всего мира и добрых отношений между двумя дружественными государствами».