Сова с обручальными кольцами напала на гостей на свадьбе - ВИДЕО

2018-03-29 02:12 | www.oxu.az | 5

В британской деревне Пекфортон, графство Чешир, на гостя свадьбы напала сипуха.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание The Guardian.

Церемония проходила в замке Пекфортон. Дрессированную сову запустили в помещение, чтобы она принесла обручальные кольца. Птица подлетела к ожидавшему ее шаферу и села ему на руку, но затем снова поднялась в воздух и спикировала на сидевшего в первом ряду мужчину.

Тот не был готов к атаке и свалился на пол под хохот присутствующих. После этого свадьба продолжилась, а сипуха уселась на столе.

«Это был один из лучших моментов, которые я когда-либо видела», — рассказала The Guardian свадебный фотограф Стейси Оливер. Она заметила, что на свадьбе ее подруги тоже была сова, но обошлось без проблем.

А.Б.

