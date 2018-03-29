Amazon потратит миллиард долларов на создание конкурента «Игры престолов»

2018-03-29 03:00 | www.oxu.az | 7

Компания Amazon намерена выделить один миллиард долларов на то, чтобы создать сериал, являющийся конкурентом «Игры престолов».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Vanity Fair.

Отмечается, что речь идёт не о том, чтобы экранизировать вселенную «Властелина колец», стоимость которой оценивается в 500 миллионов долларов.

Издание отмечает, что Amazon ведёт переговоры, которые связаны с адаптацией книжной серии писателя-фантаста из Китая Лю Цысиня. Ожидается, что всего будет три сезона.

А.Б.

