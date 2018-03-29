Трамп назначил личного врача министром по делам ветеранов

2018-03-29 03:03 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп в среду сообщил об очередных изменениях в своей администрации: новым министром по делам ветеранов предложен личный врач главы государства адмирал Ронни Джексон, который сменит на этом посту Дэвида Шулькина, передает РИА Новости.

"Я рад сообщить, что намерен выдвинуть кандидатуру уважаемого адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук, в качестве нового министра по делам ветеранов. Пока исполняющим обязанности министра будет достопочтенный Роберт Уилки из минобороны. Я благодарен доктору Дэвиду Шулькину за службу нашей стране и нашим великим ветеранам!" — написал Трамп в своем Twitter.

Кандидатуру 50-летнего Джексона, который работает врачом в Белом доме с администрации Джорджа Буша-младшего, должен будет утвердить сенат.