Активисты AMOR почтили память жертв трагедии в Кемерово

2018-03-29 03:16 | www.apa.az | 5

Активисты Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) по инициативе своего председателя Лейлы Алиевой почтили в Москве память жертв трагедии в Кемерово.

Как сообщает московский корреспондент АПА, активисты организации возложили цветы к мемориальной доске на Манежной площади.

Член правления АМОР Эмин Гаджиев отметил, что в Кемерово произошла ужасная трагедия: «Погибли маленькие дети, и это самое страшное. Азербайджанцы России и весь Азербайджан сегодня вместе с российским народом глубоко соболезнуют семьям погибших. Мы должны сделать выводы из этой трагедии, сделать все возможное, чтобы такие события никогда не повторились. Президент Азербайджана Ильхам Алиев одним из первых направил письмо соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину. В эти дни в Азербайджане, в Баку люди приходят к посольству России и возлагают цветы в память о погибших в Кемерове. Это свидетельство того, что азербайджанский народ вместе с народом России разделяет это горе. Азербайджанцы поддерживают Россию».

Напомним, что в результате пожара, произошедшего в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, 41 из них – дети.