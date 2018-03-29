В Египте завершились выборы президента

2018-03-29 03:31 | www.apa.az | 5

Трехдневные выборы президента завершились в среду вечером в Египте.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, по данным Национальной избирательной комиссии, официально избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени.

За пост президента Египта борются действующий глава государства Абдель Фаттах ас-Сиси и лидер партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса.

Процедура подсчета голосов на участках началась сразу по завершении выборов. Официальные итоги будут объявлены в понедельник, 2 апреля.