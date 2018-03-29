В Египте огласили первые результаты выборов президента

2018-03-29 03:46 | www.trend.az | 4

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси с большим отрывом лидирует на выборах главы государства после первоначального подсчета голосов в целом ряде избирательных участков на территории страны, передает РИА Новости со ссылкой на портал издания "Youm7".

Согласно данным газеты, ссылающейся на поступающие с территориальных избирательных участков цифры, Абдель Фаттах ас-Сиси значительно опережает своего соперника, на большинстве из участков набирая свыше 90% голосов.

"Первоначальные данные, поступившие с 5 тысяч 934 избирательных участков, свидетельствуют о лидерстве президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, за которого отдали голоса 9 миллионов 200 тысяч человек, тогда как за его конкурента Мустафу Мусу проголосовали 250 тысяч человек", — сообщает издание.