Ким Чен Ын хочет встретиться с представителями России и США

2018-03-29 04:04 | www.apa.az | 6

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с представителями Трудовой партии Кореи обсудил возможность проведения официальных встреч с Россией, США, Японией, Южной Кореей и Китаем.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом пишет японская газета “Asahi”.

«Японское правительство выразило желание принять встречу лидеров стран при содействии Ассоциации северокорейских граждан в Японии (фактически японское посольство КНДР)», — отмечает издание..

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын встретился с главой Китая в Пекине.