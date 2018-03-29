Президенты Азербайджана и Ирана выступили в Баку с заявлениями для печати (ФОТО) (версия 2)

2018-03-29 04:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/- В среду в Баку после церемонии подписания документов Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Рухани выступили с заявлениями для печати.

Сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева:

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

В первую очередь, господин Президент, еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане, добро пожаловать в Азербайджан. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить весь иранский народ с отмеченным нами недавно Новруз байрамы, пожелать братскому народу Ирана мира, процветания и благосостояния.

Новруз байрамы – наш общий праздник. Он широко отмечается как в Иране, так и в Азербайджане. Это еще раз демонстрирует, насколько наши народы связаны друг с другом, насколько они близки друг к другу. Нас связывают история, общая культура. Сегодня ирано-азербайджанские межгосударственные отношения успешно строятся и развиваются на этих прочных исторических и культурных корнях.

Нынешняя встреча с Президентом господином Роухани – наша 11-я встреча за последние четыре года. Эта цифра сама по себе является показателем. За последние четыре года я четыре раза совершал визит в Иран, а это – третий визит господина Хасана Роухани в Азербайджан. Мы также встречались в рамках международных мероприятий, и все встречи имеют большой смысл, большое значение. Достигнутые в ходе встреч договоренности выполняются, дают хорошие результаты. За последние четыре года было подписано много важных документов, которые придали большой импульс всестороннему развитию ирано-азербайджанских связей.

Мы также активно сотрудничаем на международной арене, постоянно поддерживаем друг друга. Мы всегда оказываем друг другу поддержку в рамках ООН, Организации экономического сотрудничества.

Иран постоянно поддерживает справедливую позицию Азербайджана в связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права и голосует в международных организациях за принятые резолюции. Мы очень признательны Ирану за это. Азербайджан также постоянно находится рядом с Ираном во всех международных вопросах.

Мы углубляем сотрудничество в экономической сфере, начался процесс взаимного инвестирования, и на предстоящем завтра бизнес-форуме состоится презентация по данному вопросу. Иран вкладывает инвестиции в Азербайджан, а Азербайджан – в Иран, и это инвестирование служит интересам обеих сторон. Уверен, что после нынешнего визита – сегодня мы говорили и об этом – будет предусмотрена организация дополнительного инвестирования. Сегодня соответствующим структурам были даны поручения по дальнейшему увеличению товарооборота, и я надеюсь, что мы станем свидетелями этого.

Сегодня было подписано много документов. Среди них мне хотелось бы особенно отметить два документа. Эти документы связаны с нашей совместной работой на Каспийском море и строительством железной дороги Астара-Решт. Они имеют историческое значение, так как в результате реализации данных документов наше сотрудничество как на Каспийском море, так и в транспортном секторе поднимется на еще более высокую ступень, в то же время это окажет очень позитивное влияние на региональное сотрудничество.

Мы успешно сотрудничаем в области энергетики. Подписанные в последние годы документы, в частности, документы, связанные с эксплуатацией гидроузлов "Худаферин" и "Гыз галасы", а также строительством Ордубадской и Маразадской гидроэлектростанций, углубляют сотрудничество в области электроэнергетики. Сегодня мы пришли к решению развивать формат многостороннего сотрудничества и в области энергетики.

Вообще, хочу сказать, что наши связи не ограничиваются только двусторонним форматом, мы уже успешно действуем в трехстороннем, четырехстороннем форматах сотрудничества. Две встречи президентов Азербайджана, Ирана, России в Баку и Тегеране, встречи министров иностранных дел и других министров Азербайджана, Ирана, Турции, состоявшаяся недавно в Баку первая встреча министров иностранных дел Азербайджана, Ирана, Грузии, Турции – все эти встречи оказывают поддержку региональному сотрудничеству, стабильности, миру. Сегодня наши страны, успешно сотрудничая также в региональном формате, вносят огромный вклад в общее дело.

Мы добились больших успехов в транспортной сфере. Когда я в прошлом году находился с визитом в Иране, мы отметили прием первого поезда из Азербайджана в Иран. Первый поезд въехал в Иран по мосту, построенному над рекой Астарачай. А сегодня мы подписали очень важное и историческое соглашение в связи со строительством железной дороги Астара-Решт. Уверен, что в короткий срок недостающий участок транспортного коридора Север-Юг – железная дорога Астара-Решт будет построена, и таким образом, откроются новые возможности для всего евразийского региона. В результате наших совместных с соседними странами усилий транспортный коридор Север-Юг уже реализуется. Параллельно мы приступили к активной работе по созданию транспортного коридора Юг-Запад, в дальнейшем транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад соединятся. Наши страны играют очень важную роль в этом направлении. С полной ответственностью могу сказать, что подписанное сегодня соглашение в связи со строительством железной дороги Астара-Решт имеет историческое значение, и считаю, что в предстоящие годы все это увидят.

Мы также успешно сотрудничаем в военное сфере, углубляется сотрудничество в военно-технической области. Постоянно проводятся консультации в сфере безопасности, этот вопрос всегда находится в центре внимания.

На основании принятого недавно – две недели назад в Азербайджане решения граждане Ирана будут получать визы в Азербайджане в аэропортах. Этот процесс уже начался, то есть упрощенный визовый режим, с одной стороны, отражает нашу дружбу, а с другой, - обусловливает приток туристов. Ежегодно из Азербайджана в Иран выезжают сотни тысяч людей, рад, что в последнее время увеличилось число туристов, приезжающих из Ирана в Азербайджан. Если в 2016 году приехало 240 тысяч граждан Ирана, то в прошлом году эта цифра достигла 360 тысяч. То есть, конечно, здесь играет роль множество факторов. В первую очередь, ирано-азербайджанские дружественные, братские отношения, наши очень сильные исторические связи, политические связи, и сегодня мы демонстрируем миру пример очень позитивного соседства. Эти факторы играют свою роль, в то же время, свободный режим въезда и выезда обусловливает приток туристов.

Сегодня мы также провели обмен мнениями о сотрудничестве в других сферах. Мы также долго обсуждали нерешенные до сих пор вопросы, в том числе в дальнейшем должны быть предприняты шаги для сотрудничества в банковском секторе и других сферах. Однако наша совместная деятельность за последние четыре года свидетельствует о том, что мы выполняем все принятые решения, благодаря чему сегодня ирано-азербайджанские связи находятся на высочайшем уровне.

Еще раз, уважаемый Президент, сердечно приветствую Вас и Вашу делегацию в Азербайджане. Уверен, что визит будет иметь прекрасные результаты. Спасибо.

Заявление Президента Хасана Рухани:

- Господин Президент Ильхам Алиев.

Официальные представители Азербайджанской Республики.

Соседний, дружественный и братский азербайджанский народ.

Рады, что в течение двух дней – сегодня и завтра мы будем вашими гостями. Рады передать вам – дорогому азербайджанскому народу поздравления по случаю Новруз байрамы. Этот праздник объединяет два народа и народы этого региона. Я также выражаю Азербайджанскому государству и народу сердечную признательность за радушный прием.

Подписанные сегодня официальные документы стали реальностью благодаря доброй воле, доверию, взаимному уважению, общим интересам и добрососедским связям. Потенциал и возможности для сотрудничества существовали годами. Эти возможности служили интересам двух народов. Взаимное доверие между двумя странами сегодня еще более возросло. Стало больше совместной работы между двумя странами. Два народа и два государства стали свидетелями того, как полезно и выгодно сотрудничество. Сегодня мы решили еще более упрочить узы этого сотрудничества. Это сотрудничество будет сотрудничеством не только для сегодняшнего и завтрашнего дня, возможно, оно запомнится для истории двух стран.

Как отметил уважаемый Президент Азербайджан, подписанные сегодня документы являются историческими документами. Эти документы служат интересам двух народов, они принесут пользу региону, а также всему миру. Что касается вопроса транзита, то коридор Север-Юг соединяет воды южного региона Ирана, Персидский залив, Оманское море и Индийский океан, в том числе автомобильным и железнодорожным сообщением с Кавказом, Центральной Азией и Россией, а также с северной и восточной Европой. Это свидетельствует об огромном значении транспортного коридора Север-Юг. Решение двух стран, касающееся железной дороги Решт-Астара, является показателем того, какое большое значение наши государства придают данному проекту. В Каспийском море у нас много совместных интересов. Мы должны, сотрудничая в области науки, экономики, торговли, судоходства, рыбоводства, туризма, получить максимальную пользу. Наше сотрудничество в области взаимного использования ресурсов и месторождений Каспийского моря может сегодня в широком смысле служить интересам двух народов.

Пусть два народа и другие народы получают пользу от этого сотрудничества. Решения двух государств о взаимном инвестировании, инвестирование как проекта Астра-Астара, так и предприятия по производству автомобилей, открытие которого состоится завтра, свидетельствуют о том, что наши страны обладают твердой волей для широкого сотрудничества. В будущем мы можем расширить сотрудничество в области производства лекарств, здравоохранения и энергообмена. Мы можем сотрудничать в области капиталовложений в энергетическую, туристическую и другие сферы. Это говорит о том, что мы можем предпринимать совместные шаги в области реализации взаимных интересов и совместных программ. Для исполнения принятых сегодня двумя президентами и двумя государствами решений необходимо приложить серьезные усилия. Сотрудничество между банками – один из основных вопросов, стоящих перед нами. Совместная комиссия двух стран должна постараться, чтобы сотрудничество в этой области улучшилось. Мы можем расширить связи в сфере экономики, а также финансов и денежного обмена. Второй вопрос - налаживание хороших торговых связей. То есть было принято решение об усилении деятельности совместной комиссии с целью развития свободной торговли. Тем самым мы можем расширить наши связи в области экономики и торговли. Предприняты хорошие шаги в сфере туризма. Сегодня мы являемся свидетелями того, что с обеих сторон сотни тысяч людей совершают взаимные поездки. Это свидетельствует о том, что между двумя большими странами региона, имеющими свою историю, налажены тесные связи. Обе стороны обладают волей для сотрудничества в региональных и политических вопросах, а также в области науки и технологий. Мы считаем, что существующие в регионе вопросы должны найти решение политическим путем. Мы убеждены, что проблема в Йемене должна быть урегулирована политическим, а не военным путем. Мы считаем, что сирийский вопрос также должен быть решен политическими средствами. У Азербайджана и Ирана одинаковые взгляды в связи с усилиями, прилагаемыми странами региона в этом вопросе. Мы считаем, что карабахская проблема также должна быть урегулирована политическим путем. Мы хотим стать свидетелями утверждения прочной стабильности в регионе усилиями Азербайджана и Армении. Мы рады тому, что в этой плоскости прилагаются дипломатические усилия. Для нас важно, чтобы территориальная целостность стран и география региона не были изменены. Международные принципы, к которым с уважением относится мировая общественность, должны стать инструментом для решения вопроса. Наше желание на сегодняшнем заседании и на будущее заключается в усилении связей между Азербайджаном и Ираном в общих интересах наших государств и всего мира и добрых отношений между двумя дружественными государствами.

Благодарю за внимание.

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