Встреча на высшем уровне между Японией и КНДР может пройти в июне

2018-03-29 04:44 | www.trend.az | 6

Встреча на высшем уровне между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться уже в июне этого года, передает ТАСС со ссылкой на японскую газету Asahi.

Отмечается, что соответствующий вопрос обсуждался на одном из недавних заседаний Трудовой партии Кореи, председателем которой является Ким Чен Ын. В случае проведения, встреча на высшем уровне между Японией и КНДР станет первой с декабря 2011 года.

Также, по данным газеты, КНДР в настоящее время рассматривает возможность проведения отдельных встреч со всеми странами шестисторонних переговоров, включая Россию.