США заявили об уменьшении взносов в ООН

2018-03-29 05:14 | www.apa.az | 4

Соединенные Штаты сократят взносы в бюджет организации.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила.

«Миротворчество — это общая ответственность. Все из нас должны вносить свой вклад, и все должны прилагать больше усилий», сказала Хейли.

Сообщается, что в 2018 году США внесли в ООН 28,5% от всего бюджета. По словам постпреда, по американским законам Вашингтон может вносить в ООН меньше 25% от бюджета. Отмечается, что на втором месте по сумме взносов в бюджет организации находится Китай с 10%.