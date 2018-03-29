Неизвестные совершили нападение на отель в Мали, есть жертвы

2018-03-29 06:26 | www.apa.az | 5

Группа из пяти неизвестных атаковала в среду вечером отель La Falaise в крупном малийском городе Бандиагара.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», в результате один человек погиб, двое получили ранения.

Погибшим оказался охранник отеля, ранения получили два его служащих. По поступающей информации, в результате перестрелки был также убит один из нападавших, остальные скрылись.

Отмечается, что в отеле регулярно останавливаются иностранные туристы и различные делегации.