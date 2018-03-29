Контакты Пекина и Пхеньяна станут надежнейшим каналом межкорейского сближения

2018-03-29 07:38 | www.trend.az | 6

Активное взаимодействие между Китаем и КНДР в ближайшем будущем станет самым надежным из всех существующих каналов по сближению позиций Пхеньяна и Сеула, нормализации обстановки на Корейском полуострове, передает ТАСС со ссылкой на китайская газету Global Times.

"Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с северокорейским лидером Ким Чен Ыном позволит обеим сторонам по-новому взглянуть на совместные двусторонние связи, - отмечается в редакционном материале издания. - В краткосрочной перспективе дружественные контакты двух государств, вне всякого сомнения, станут самым стабильным каналом по снижению трений [между Севером и Югом] на полуострове".

Обозреватели газеты отмечают, что вплоть до недавнего времени "некоторые международные силы" предпринимали попытки воспрепятствовать устранению противоречий между Республикой Корея и КНДР. "На китайско-северокорейскую дружбу навешивались всевозможные ярлыки, распространялись слухи, которые приводили к усилению напряженности в отношениях Пекина и Пхеньяна. Однако фундамент этих двусторонних связей оказался прочнее, чем они ["некоторые международные силы"] предполагали", - говорится в материале.