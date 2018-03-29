В Венесуэле подтвердили гибель 68 человек при пожаре в тюрьме (Обновлено)

2018-03-29 07:58 | www.trend.az | 5

07:58 (GMT+4) В результате пожара в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек, сообщил в среду вечером генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб, передает РИА Новости.

"Прокуратура Венесуэлы сообщает, что в связи с ужасными событиями в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора (три региональных и один национальный), чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий", – написал Сааб в своем микроблоге в Twitter.

05:41 (GMT+4) 78 человек погибли в результате бунта и пожаре в центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле, передает РИА Новости со ссылкой на СМИ Латинской Америки.

Официальных сообщений от венесуэльских властей на эту тем пока нет вообще, однако сразу несколько изданий называют данную цифру жертв – это радио Noticias Caracol, газета Clarin, канал NTN24 среди прочих.

По данным СМИ, среди жертв – 10 женщин и 68 мужчин. Причем погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей в момент начала бунта и пожара. Всего же в центре содержалось более 100 человек.