Экс-кандидата в президенты Кыргызстана подозревают в подготовке захвата власти

2018-03-29 08:52 | www.trend.az | 7

Экс-кандидата в президенты Кыргызстана Омурбека Бабанова, занявшего второе место в президентской гонке в прошлом году, подозревают в причастности к подготовке захвата власти и организации массовых беспорядков, передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

Лидер оппозиционной партии "Республика" экс-премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов занял второе место на выборах президента республики, прошедших 15 октября прошлого года. Набрав почти 34 процента голосов избирателей, он стал вторым после лидера гонки – нынешнего президента Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого партией власти. Всего в выборах принимали участие 11 кандидатов.

"Следственное управление ГКНБ расследует уголовное дело в отношении Омурбека Бабанова, которое было выделено в отдельное производство", — сообщил собеседник агентства.