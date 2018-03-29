В Венесуэле бунт в тюрьме: 78 погибших – ФОТО

2018-03-29 09:14 | www.oxu.az | 8

В венесуэльском штате Карабобо в результате бунта и пожара в тюрьме погибли 78 человек

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Риа Новости, среди жертв – 10 женщин и 68 мужчин.

Причем погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей в момент начала бунта и пожара. Всего же в центре содержалось более 100 человек.

События начались рано утром в среду. Очевидцы рассказывают о звуках сильной перестрелки, которая произошла внутри здания. Затем появились клубы черного дыма. По словам матери одного из заключенных, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер. Часть погибших умерла от ожогов, остальные – от удушья продуктами горения.

Здание центра было окружено полицией, а тела якобы доставили в морг города Валенсия, где сейчас собираются родственники заключенных.