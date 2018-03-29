Rusya ile Tel Rifat müzakeresi

2018-03-29 09:10 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kısa sürede Tel Rifat’ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız” açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Tel Rifat bölgesinde sessizlik hâkim. TSK ve ÖSO birlikleri Suriye’nin kuzeyinde rejim bölgesine kadar 30 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturmayı hedeflerken, çatışmasız bir şekilde Tel Rifat Beldesi’e girilmesi için Ruslarla müzakereler yürütüldüğü ancak henüz bir mutabakata varılamadığı belirtiliyor.

Bölgedeki bazı Rus birliklerinin çekildiği kaydedilirken, PKK/ PYD’li teröristlerin de mevzilerini terk ederek beldeye bağlı Ahras kırsalına, bir kısmının da Münbiç’e kaçtığı ifade ediliyor.

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın haberine göre Afrin ile rejim bölgesi arasındaki Tel Rifat’ta Rus ve Esad askerleri ile 2 ülkenin bayrakları bulunuyor. Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre, ÖSO’yu Halep yakınlarında istemeyen Esad rejimi, askerlerini ve Şii milisleri bölgede tutuyor. Önceki gün Rus askerlerinin çekildiği belirtilen Minnag Hava Üssü’nde ise rejim askerleriyle birlikte hâlâ az sayıda Rus askerinin olduğu dile getirildi. ÖSO kaynakları, Tel Rifat’ın askeri olarak düştüğünü ancak bölgede hâkimiyet ve güvenliğin sağlanması için hazırlıkların sürdüğünü vurguladı.