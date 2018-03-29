Посол Евросоюза в Грузии: Никто не желает останавливать безвизовый режим

2018-03-29 09:15 | www.trend.az | 7

Ни Евросоюз, ни власти Грузии не желают задействовать механизм приостановления действия безвизового режима с Грузией. Об этом сегодня, спустя год после введения безвизовго режима между Грузией и ЕС, заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман, передает Новости-Грузия.

Европарламент год назад принял решение отменить визы для Грузии, которое вступило в силу 28 марта 2017 года. За прошедший год граждане Грузии совершили 250 тысяч поездок без виз в Европу на срок 90 дней из 180-ти в туристических и бизнес-целях.

«Передвижение означает больше контактов, больше опыта и сближение с европейским образом жизни. Выросло количество бизнес-отношений, контакты в образовательной сфере, и все это означает успех. Мы именно этого и ждали. Это было той причиной, из-за которой мы задействовали режим безвизового сообщения… Существует механизм приостановки и очень четко определено, когда происходит его использование. Я не думаю, что кому-то из нас — Евросоюзу и властям Грузии хотелось бы пойти в этом направлении», — сказал Янош Херман в интервью телекомпании «Имеди».

По словам посла, безвизовый должен улучшить имидж Евросоюза в Грузии и наоборот.

Европейский дипломат подчеркнул, что большая часть граждан Грузии не нарушала правил путешествия в Шенгенской зоне, однако есть такие, кто требовал убежища в странах ЕС, что является неприемлемым, так как ряд европейских стран признал Грузию безопасной страной, где нет гонений по религиозному, этническому и прочим признакам.

«Большинство путешественников побывали в Шенгенской зоне с полным соблюдением правил и регуляций. Только очень малая часть не учла правил, установленных Евросоюзом. Поэтому и сегодня особое внимание уделяется нарушениям и это понятно, так как мы должны обеспечить исправную работу безвизового режима. Это входит в интересы обеих сторон… Я должен вам сказать, что является неприемлемым со стороны гражданина Грузии требование убежища, так как Грузия признана безопасной страной», — добавил он.