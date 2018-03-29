Еще три государства отвернулись от России

2018-03-29 09:46 | www.oxu.az | 6

Португалия, Словакия и Мальта отозвали своих послов из Москвы «для консультаций» в связи с так называемым «делом Скрипаля», в рамках солидарности с позицией Великобритании, обвиняющая в этом покушении Россию.

Как передает Oxu.Az, государства, отозвавшие своих послов, заявили о полной поддержке позиции Великобритании по данному вопросу.

МИД Великобритании опубликовал в социальных сетях пропагандистский ролик об отравлении Скрипаля и о соображениях, позволяющих обвинить в этом «с большой долей вероятности Россию». Российский МИД жестко раскритиковал этот ролик, назвав его «провокационным». В ответ на это МИД Великобритании поблагодарил МИД России за «придание большей огласки делу Скрипаля».