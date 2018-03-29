Уборщикам выданы спецконусы: раньше нельзя было? - ФОТО

2018-03-29 09:54 | www.oxu.az | 6

Вчерашний случай с наездом на уборщицу вызвал широкий резонанс в социальных сетях.

Как передает Oxu.Az, 28 марта в Сабунчинском районе столицы произошло ДТП со смертельным исходом. «КамАЗ» сбил уборщицу - жительницу столицы Джамилю Салахову. Женщина скончалась на месте.

С утра 29 марта практически все дворники столицы вышли на свои территории с новыми переносными ограждениями (дорожные конусы).

Одна из уборщиц на территории Ясамальского района в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказала, что сегодня утором им были обьяснены правила безопастности и выданы новые плащевки, а также дорожные конусы.

На работника, занимающегося уборкой дорог могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (движущиеся машины и механизмы).

По принятым международным стандартам, этот работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

От самого уборщика требуется - подготовить рабочую зону для безопасной работы и проверить: наличие переносных ограждений. Установить на убираемых участках в зоне движения транспорта со стороны возможного наезда на расстоянии 5—7 м от рабочего места переносные ограждения.

При появлении на убираемой части территории транспорта прекратить уборку на время его проезда.

А.Мамедов

