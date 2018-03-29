Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 79

2018-03-29 09:32 | www.trend.az | 6

При пожаре в торговом центре в Кемерово пострадали 79 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"На сегодняшний день госпитализированы 12 человек. Амбулаторное лечение назначено 67 пострадавшим", — добавил собеседник агентства.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 64 человека, в том числе много детей. Пропавших без вести нет.