Муса Гулиев: Погибшую уборщицу никто не заставлял работать

2018-03-29 10:02 | www.oxu.az | 6

Позавчера в Сабунчинском районе столицы грузовик «КамАЗ» сбил пожилую уборщицу. Фото погибшей распространилось в социальных сетях.

Пользователи соцсетей раскритиковали соответствующие структуры за то, что дороги убирают пожилые женщины. Некоторые сетовали на то, что возраст выхода на пенсию в Азербайджане составляет 65 лет.

Зампред комитета здравоохранения Милли меджлиса, депутат Муса Гулиев заявил Oxu.Az, что в Азербайджане для неквалифицированных работников нет возрастных ограничений.

«Возрастные ограничения применяются на лиц, занимающихся интеллектуальным трудом, которые не могут выполнять необходимую работу. Для занимающихся физическим трудом таких ограничений не предусмотрено. К примеру, неквалифицированные специалисты – рабочие, уборщики, садовники – могут работать, пока позволяет физическая сила и здоровье, зачем ставить им ограничения?!

Также скажу, что возрастные ограничения касаются только бюджетников. Это учителя, врачи, инженеры. Достигнув определенного возраста, они уже не могут освоить нововведения. Для них вводят возрастные ограничения, чтобы их место заняли молодые кадры.

Что касается дорожно-транспортного происшествия, то под машину может попасть каждый, будь то пожилой человек, юноша, ребенок, работающий или безработный. Поэтому мне кажется, что все эти обсуждения бессмысленны. Считаю такой подход неправильным.

Пожилую женщину никто не заставляет там работать. Что, ее насильно там эксплуатируют?! Может быть она давно занимается этой работой, знает свое дело, физическое здоровье тоже позволяет, и таким образом она зарабатывает себе на хлеб».

Отметим, что позавчера в Сабунчинском районе столицы произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, около 6 часов вечера в поселке Сабунчи грузовой автомобиль марки «КамАЗ» сбил переходившую дорогу жительницу столицы Джамилю Салахову. Женщина скончалась на месте.

Полиция задержала подозреваемого в совершении преступления ранее судимого жителя Баку Заура Мусаева.

Эльвин Пашазаде

