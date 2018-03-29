Аэропорт Эйлата и гражданский терминал аэродрома "Увда" закрыты из-за пыльной бури

2018-03-29 09:35 | www.trend.az | 6

Управление аэропортов объявило о закрытии аэропорта Эйлата и гражданского терминала аэродрома "Увда" на юге Израиля для приема самолетов из-за низкой видимости, вызванной песчаной бурей, сообщает Newsru.

Управление рекомендует пассажирам быть на связи с авиакомпаниями по поводу времени вылета.

На текущий момент отменены только два внутренних рейса из аэропорта Бен-Гурион и аэропорта Сдэ-Дов.

В общей сложности, под угрозой отмены 22 авиарейса, включая два рейса в Москву и два – из Москвы.