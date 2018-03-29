Режим прекращения огня был нарушен 110 раз

2018-03-29 10:05 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 110 раз.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилягарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.