Баку окутал пыльный туман

2018-03-29 10:04 | www.oxu.az | 8

Согласно результатам проверки специалистов Национального департамента мониторинга окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов, 29-30 марта количество пыли в воздухе на территории страны превысит норму.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, пыль поступает на территорию страны вместе с атмосферными потоками с Арабского полуострова.

Сотрудники департамента каждые три часа берут пробы воздуха.

Согласно данным, полученным от измеряющих качество воздуха автоматических и стационарных мониторинговых станций, 29 марта 2018 года в 9:00 утра в Баку и на Абшеронском полуострове количество пыли в воздухе превышало санитарную норму на 20 процентов.