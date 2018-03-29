Китай посоветовал США не ухудшать торговые отношения дальше

2018-03-29 09:46 | www.trend.az | 8

Китай посоветовал США воздержаться от мер, которые могли бы в той или иной мере спровоцировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений в сфере торговли, заявил на брифинге официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает Прайм.

"Мы бы порекомендовали США воздержаться от каких-либо действий, которые могут нанести ущерб торгово-экономическим отношениям двух стран, иначе США сами угодят в вырытую для других яму", - заявил представитель ведомства.

Отвечая на вопрос о том, какие ответные меры Китай намерен предпринять после введения США новых тарифов на сталь и алюминий, Гао Фэн сказал, что что ранее КНР опубликовал перечень контрмер, которые могут быть приняты в случае, если не удастся договориться с американской стороной. Консультации по этим мерам начнутся после 31 марта, когда истекает срок принятия предложений от общественности, включая различные министерства и бизнес-круги.

"Время для подачи предложений и комментариев истекает 31 марта, после чего мы учтем все высказанные мнения и проведем анализ, после чего своевременно опубликуем официальное заявление о том, какие меры будут приняты", - заявил Гао Фэн.

По его словам, что касается всеобщей озабоченности возможной эскалацией торговых разногласий Китая и США, "Пекин уже довольно четко обозначил свою позицию, мы не хотим торговой войны, Китай в настоящий момент активно развивает партнерские отношения по всему миру, прикладывает усилия для того, чтобы создать новую модель международных отношений, где сотрудничество учитывает интересы всех стран и является взаимовыгодным".

"Но мы нисколько не боимся торговой войны, мы выступаем против навязывания своей воли другим, против угнетения сильными слабых, мы ни в коем случае не откажемся от своих законных прав и интересов, будет защищать их всеми при помощи всех необходимых мер", - сказал он.