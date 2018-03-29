AZ EN RU TR
azerbaijan news app
Thumbnail

Наиба Аллахвердиева: Бывшая жена моего мужа шантажирует меня

2018-03-29 10:33 | www.oxu.az | 7

Заслуженная артистка Наиба Аллахвердиева рассказала о бывшей жене своего супруга.

Как передает Oxu.Az, в эфире передачи Show time Н.Аллахвердиева сказала, что бывшая супруга ее мужа оклеветала ее: 

«Этот человек хочет завладеть имуществом, принадлежим моему свекру. По закону она не имеет на это права, так как развелась с моим мужем в 2013 году. 

Она заявила в прессе, что якобы я разрушила их семью. На самом деле она сама развелась с моим мужем. Мой муж даже не знал о разводе. С моим супругом я познакомилась в 2016 году в одном из ресторанов в Сиязане. 

Порядочный человек не станет через два года выносить это в прессу. Она даже сказала, что муж ее бил. Если он такой плохой, то радуйся, что избавилась от него. А от меня чего хочешь? У нее одна цель – воздействовать на меня и заполучить дом моего свекра. 
У моего свекра один дом, он в одиночку воспитывает двоих детей. Все его дети прописаны в этом доме. Сейчас этот дом попал под план, его снесут. Компания заключила договор с бывшей супругой моего мужа, а это нарушение закона.

Она хочет, чтобы я уговорила свекра отдать ей дом, или же она опозорит меня. Одним словом, это шантаж. Говорит, что если не уговоришь свекра, я везде тебя опозорю».

Отметим, что Н.Аллахвердиева замужем за человеком по имени Юсиф Исмайлов.

Бывшая супруга Ю.Исмайлова Наргиз Алиева утверждает, что заслуженная артистка разрушила ее семью. 

Пярвиз Гусейн

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Şou-biznes