Наиба Аллахвердиева: Бывшая жена моего мужа шантажирует меня

2018-03-29 10:33 | www.oxu.az | 7

Заслуженная артистка Наиба Аллахвердиева рассказала о бывшей жене своего супруга.

Как передает Oxu.Az, в эфире передачи Show time Н.Аллахвердиева сказала, что бывшая супруга ее мужа оклеветала ее:

«Этот человек хочет завладеть имуществом, принадлежим моему свекру. По закону она не имеет на это права, так как развелась с моим мужем в 2013 году.

Она заявила в прессе, что якобы я разрушила их семью. На самом деле она сама развелась с моим мужем. Мой муж даже не знал о разводе. С моим супругом я познакомилась в 2016 году в одном из ресторанов в Сиязане.

Порядочный человек не станет через два года выносить это в прессу. Она даже сказала, что муж ее бил. Если он такой плохой, то радуйся, что избавилась от него. А от меня чего хочешь? У нее одна цель – воздействовать на меня и заполучить дом моего свекра.

У моего свекра один дом, он в одиночку воспитывает двоих детей. Все его дети прописаны в этом доме. Сейчас этот дом попал под план, его снесут. Компания заключила договор с бывшей супругой моего мужа, а это нарушение закона.

Она хочет, чтобы я уговорила свекра отдать ей дом, или же она опозорит меня. Одним словом, это шантаж. Говорит, что если не уговоришь свекра, я везде тебя опозорю».

Отметим, что Н.Аллахвердиева замужем за человеком по имени Юсиф Исмайлов.

Бывшая супруга Ю.Исмайлова Наргиз Алиева утверждает, что заслуженная артистка разрушила ее семью.

Пярвиз Гусейн

