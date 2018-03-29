Полиция Стамбула проводит операцию против наркоторговцев

2018-03-29 09:54 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Полиция Стамбула проводит операцию против наркоторговцев. Об этом говорится в сообщении городского управления полиции, распространенном в четверг.

Операция проводится в двух районах Стамбула - Эскиюрте и Эсенлер.

Есть задержанные, имена которых не разглашаются.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 килограмма психотропных веществ и 202 килограмма наркотического вещества «банзай».

За отчетный период в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

По словам министра, в 2016 году в Турции от передозировки наркотических веществ умерли 520 человек, а в 2017 году их число достигло 1020.