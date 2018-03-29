США отказались помогать Армении

2018-03-29 10:36 | www.oxu.az | 7

Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Конгрессом проект бюджета Америки, согласно которому, в отличие от Грузии и Украины, Армения не получит финансовой помощи, сообщает Oxu.Az.

«Не менее 105 млн 325 тыс долларов должны быть предоставлены в виде помощи Грузии... Не менее 420 млн 700 тыс должны быть предоставлены в качестве помощи Украине», - цитирует текст проекта бюджета verelq.am.

В эти суммы не входят $200 млн военной помощи Украине.

Напомним, ранее с призывом выделить помощь Армении на $60 млн обратились 37 американских конгрессменов. Они просили о $30 млн экономической и $30 млн военной помощи, а также $20 млн для армянских беженцев с Ближнего Востока.

Али Мамедов

