Трампа обвинили в нарушении Конституции США

2018-03-29 10:55 | www.oxu.az | 6

Власти штата Мэриленд и столичного округа Колумбия вправе привлечь президента США Дональда Трампа к судебной ответственности за нарушение положений американской конституции, запрещающих первым лицам в стране принимать подарки и выплаты от представителей иностранных государств.

Данное постановление принял в среду окружной судья Мэриленда Питер Месситт, передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, Месситт решил дать дальнейший ход исковому заявлению генеральных прокуроров Мэриленда и Колумбии, однако ограничил их претензии только бизнесом группы компаний Trump Organization в Вашингтоне, а конкретно финансами столичной гостиницы Trump International Hotel. Другие объекты недвижимости, включая поместье Mar-a-Lago в штате Флорида, где глава государства регулярно проводит выходные, исключены из иска.