Депутат: На учителей смотрят, как на рабочую силу

2018-03-29 11:20 | www.oxu.az | 6

Некоторые главы Исполнительной власти вмешиваются в зарплату учителей средних школ.

Об этом Oxu.Az сказал депутат, кандидат в президенты Захид Орудж.

Депутат отметил, что за последние 15 лет в образовательной система Азербайджана произошел прогресс.

«Однако все еще остаются некоторые волнующие моменты, связанные с учителями, в частности с учителями средних школ в регионах.

Главный момент – местные органы исполнительной власти в регионах вмешиваются в зарплату учителей.

Мало того, в регионах к учителям относятся как к рабочей силе, рабочим и санитарам.

Это недопустимо. К азербайджанскому учителю в первую очередь надо относиться как к учителю.

Если мы хотим победить в войне, то в первую очередь надо усилить учителей и армию образования», - добавил З.Орудж.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

