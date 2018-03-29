Состоялось открытие совместного с Ираном автомобильного завода в Нефтчале

2018-03-29 11:04 | www.apa.az | 6

На проходящем в Центре Гейдара Алиева в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме был показан видеоролик, отражающий проведенные в Нефтчалинском промышленном парке работы.

Как сообщает АПА-Экономикс, президент Ильхам Алиев и президент Хасан Рухани нажали на кнопку в знак открытия автомобильного завода «Хазар», построенного в Нефтчалинском промышленном парке ОАО «Азермаш» совместно с компанией İran Khodro. Затем был представлен видеоролик, отражающий производственный процесс на автомобильном заводе. Далее был продемонстрирован видеоролик о грузовом терминале в иранской Астаре, в который Азербайджан инвестировал в рамках транспортного коридора Север-Юг.