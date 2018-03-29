Ильхам Алиев и Хасан Роухани на бизнес-форуме – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-03-29 11:31 | www.oxu.az | 6

На проходящем в Центре Гейдара Алиева в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме был показан видеоролик, отражающий проведенные в Нефтчалинском промышленном парке работы.

Как сообщает Oxu.Az, президент Ильхам Алиев и президент Хасан Рухани нажали на кнопку в знак открытия автомобильного завода «Хазар», построенного в Нефтчалинском промышленном парке ОАО «Азермаш» совместно с компанией İran Khodro.

Затем был представлен видеоролик, отражающий производственный процесс на автомобильном заводе.

Далее был продемонстрирован видеоролик о грузовом терминале в иранской Астаре, в который Азербайджан инвестировал в рамках транспортного коридора Север-Юг.

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Сегодня в Центре Гейдара Алиева в Баку проводится азербайджано-иранский бизнес-форум.

Как передает Oxu.Az, в форуме принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и его иранский коллега Хасан Рухани.