Официальный курс маната к мировым валютам на 29 марта (Версия 2)

2018-03-29 10:21 | www.trend.az | 5

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 29 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0962 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.