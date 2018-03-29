Туркменистан рассчитывает на налаживание деловых контактов с инвесторами Узбекистана

2018-03-29 10:22 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде в четверг открылась трехдневная национальная промышленная выставка Узбекистана.

Свое приветствие участникам направил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

"Выражаю уверенность в том, что этот смотр придаст важный импульс развитию двусторонних торгово-экономических связей, выводу на новый уровень партнёрства туркменских и узбекских предпринимателей, увеличению объёмов товарооборота, налаживанию деловых контактов с компаниями и инвесторами Узбекистана, широкому привлечению в национальную экономику иностранных капиталовложений", - отмечается в послании.

Следует отметить, что Туркменистан и Узбекистан, располагающие внушительными запасами углеводородных ресурсов, выступают за диверсификацию энергопотоков.

Здесь наглядным примером является реализация проекта по строительству газопровода Туркменистан-Узбекистан- Казахстан –Китай, введенного в строй в 2009 году. Недавно Гурбангулы Бердымухамедов пригласил деловые круги Узбекистана к участию в проекте газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).