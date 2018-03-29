Мечеть «Гаджи Джавад» будет сдана в этом году

2018-03-29 11:43 | www.apa.az | 8

«Строительство мечети «Гаджи Джавад» завершено».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

По его словам, мечеть «Гаджи Джавад» будет открыта в этом году.

Отметим, на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева, подписанного в июле 2017 года, было принято решение о сносе мечети «Гаджи Джавад», расположенной по адресу город Баку, Ясамальский район, улица Абдуллы Шаига 79 и строительстве новой мечети на улице А.М.Шарифзаде того же района.