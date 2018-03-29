Прием студентов в Институт теологии Азербайджана в этом году будет зависеть от обеспечения его зданием

2018-03-29 11:48 | www.apa.az | 6

В этом году прием студентов в Институт теологии Азербайджана будет зависеть от обеспечения его зданием

«В соответствии с указом президента Азербайджана были определены задачи в связи с Институтом теологии. Государственный комитет по работе с религиозными организациями, Министерство образования и соответствующие структуры Кабинета министров приняли необходимые меры».

Как сообщает АПА, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

М. Гурбанлы сказал, что осуществлены заказы, определены специальности и количество

студентов, которые будут приняты: «Однако пока остается открытым вопрос предоставления Институту теологии здания. ИншаАллах, в скором времени и этот вопрос решится. Если в этом году институт будет обеспечен зданием, то будет проводиться прием студентов в Институт теологии».

Отметим, что на основании распоряжения президента Азербайджана от 9 февраля, при Государственном комитете по работе с религиозными организациями создан Институт теологии.

Министерству образования было поручено обеспечить включение факультета теологии БГУ в структуру Института теологии.