В Баку проходит международная конференция в связи со 100-летием геноцида азербайджанцев

2018-03-29 12:05 | www.apa.az | 8

В Центре культуры Службы государственной безопасности проводится научная международная конференция на тему «1918 год - 100-летие геноцида азербайджанцев. Политика геноцида, военной агрессии и этнической чистки в современный период».

Как сообщает АПА, в работе конференции, организованной Государственной комиссией по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан и отделом по связям с общественностью СГБ, принимают участие ученые из Азербайджана, Турции, США, Англии, Франции, Германии, Ирландии, Грузии и России.

Участники конференции осмотрели выставку фотодокументов и книг, изданных Госкомиссией.

Секретарь Государственной комиссии, руководитель Рабочей группы Исмаил Ахундов сказал, что 100 лет назад – в марте-апреле 1918 года вооруженные отряды дашнаков и большевиков при поддержке руководства Бакинского совета совершили массовые убийства мирного азербайджанского населения: «В эти дни в Баку и других городах и уездах, входящих в Бакинскую губернию, десятки тысяч мирных жителей были убиты за их этническую и религиозную принадлежность, были разрушены населенные пункты, памятники культуры, мечети и кладбища. В 1918 году геноцид был совершен не только в отношении азербайджанцев на территории страны, но и в отношении других мирных мусульманских народов, проживающих на Южном Кавказе, в Турции и Иране».

И.Ахундов отметил, что 26 марта 1998 года спустя 80 лет после этих событий по указу Гейдара Алиева 31 марта был объявлен Днем геноцида азербайджанцев: «Политика этнической чистки и геноцида, проводимая армянскими военными против азербайджанского народа, продолжилась. В результате 20% территории Азербайджана были оккупированы, более 1 миллиона населения стали беженцами и вынужденными переселенцами, 20 тысяч человек были убиты, 50 тысяч стали инвалидами, 3875 человек пропали без вести».

Директор Центра стратегических исследований Турции, профессор Кямал Чичек сказал, что в то время, как в Турции, Азербайджане и Грузии проживают представители различных этнических групп, в Армении кроме армян никто не живет: «Армения продолжает политику геноцида. Резня в Ходжалы – яркий пример вышесказанному. Азербайджанцы были убиты в Ходжалы, потому что они были турками, мусульманами».

Профессор Института Востоковедения им.академика З.Буниятова Солмаз Рустамова-Тогиди подчеркнула, что в годы Азербайджанской Демократической Республики также была дана оценка геноциду 31 марта: «Мамед Эмин Расулзаде называл убитых во время геноцида в марте-апреле 1918 года людей «жертвами, принесенными на алтарь свободы». Но после переворота 1920 года мартовские события были представлены как «гражданская война».

Конференция продолжится панельными выступлениями.