В Азербайджане растет число лиц, получающих социальную помощь по безработице

2018-03-29 12:05 | www.apa.az | 8

В Азербайджане растет число лиц, получающих социальную помощь по безработице.

Как сообщает АПА, в связи с этим на сегодняшнем заседании Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса обсуждались дополнения, внесенные в статью 3 Закона «Об адресной государственной социальной помощи»

Согласно законопроекту, лица, зарегистрированные в качестве безработных в связи с ликвидацией государственного органа или юридического лица, а также в связи с сокращением штатных сотрудников, также будут иметь право на получение социальной помощи.

Законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.