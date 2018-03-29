В Египте огласили первые результаты выборов президента

2018-03-29 11:48 | www.oxu.az | 6

Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, согласно предварительным результатам, набрал уже 21,5 миллиона голосов избирателей на выборах и становится главой Египта на 2018-2022 годы.

Как передает Oxu.Az об этом сообщает государственная египетская газета «Ахбар аль-Йоум».

Единственный конкурент ас-Сиси в борьбе за президентское кресло Муса Мустафа Муса получил 721 тысячу голосов в свою поддержку, добавляет издание.

Сразу после начала подсчета голосов накануне поздно вечером появилась информация, что ас-Сиси лидирует с большим отрывом.

Жители Египта выбирали будущего главу государства из двух кандидатов. На пост президента претендуют нынешний лидер Абдель Фаттах ас-Сиси, а также малоизвестный политик, лидер партии «Аль-Гэд» («Завтра») Муса Мустафа Муса.