Начался прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения

2018-03-29 11:56 | www.oxu.az | 6

Государственный Экзаменационный Центр объявил прием студентов в высшие и средние специальные учебные заведения на базе полного среднего образования (11 классов).

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе ГЭЦ, прием заявлений будет проводиться посредством интернета с 29 марта по 30 апреля согласно следующим правилам:

После создания «Личного кабинета» на интернет-странице ekabinet.dim.gov.az, абитуриенты должны ввести имя пользователя и пароль, чтобы войти на соответствующую интернет-страницу ГЭЦ (eservices.dim.gov.az/erizebak/erize), затем заполнить форму «Электронное заявление абитуриента» и подтвердить заявление.

Участие в конкурсе платное. Вступительный экзамен по I-IV группам специальностей проводится 2 раза (весенняя и летняя сессии). Абитуриенты имеют право участвовать в обоих экзаменах (один раз на каждой сессии).



Первый вступительный экзамен по II-III группам специальностей будет проведен 13 мая, а по I-IV группам специальностей – 20 мая. Второй экзамен (летняя сессия) по I-IV группам специальностей состоится 18 июля, а по II-III группам специальностей – 26 июля. Абитуриенты имеют право участия на обоих экзаменах.



Вступительный экзамен по V группе специальностей (для абитуриентов прошлых лет, получивших полное среднее образование, либо для абитуриентов, получивших образование за пределами Азербайджанской Республики) будет проведен 10 июля. Абитуриенты, являющиеся выпускниками текущего года и желающие поступать по V группе специальностей, не сдают вступительный экзамен и участвуют в конкурсе на основе результатов выпускного экзамена.