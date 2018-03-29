Хантсман заявил о готовности США к диалогу с Россией

2018-03-29 11:08 | www.trend.az | 7

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что двери для диалога Москвы и Вашингтона остаются открытыми.

"Отношения между США и РФ переживают непростые времена", — сказал Хантстман, чье видеообращение публикуется в официальном Twitter посольства США, передает РИА Новости.

Он отметил, что на этой неделе США и их союзники, "вместе с партнерами и друзьями предприняли меры в отношении России в связи с невероятно опасными событиями, которые развернулись на улицах английского города Солсбери, где было использовано нервно-паралитическое вещество".

"Подобное происшествие нельзя оставить без ответа. Но как я заявлял, несмотря на наше возмущение действиями российского правительства, связи между нашими народами остаются крепкими, а двери для диалога по-прежнему открыты", — отметил Хантсман.