Азербайджанская армия оказалась в числе лидеров

2018-03-29 12:05 | www.oxu.az | 7

Международный институт стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies - IISS) в ежегодном докладе The Military Balance 2018 подсчитал военные расходы стран. Согласно их оценке, расходы на оборону, обеспечение национальной безопасности, содержание судебных и правоохранительных органов Азербайджана в 2017 году увеличились на 4%.

Как сообщает Oxu.Az, по этому показателю наша страна попала в ТОП-15 стран-лидеров.

На первом месте по темпам роста расходов на оборону и безопасность в докладе расположился Оман - 12,1%. В тройке лидеров также Саудовская Аравия (11,3%) и Афганистан (10,3%).

Армения заняла в том же докладе 14-е место с показателем роста в 3,9%. При этом в цифровом выражении повышение составляет всего 234 млн долларов. Для сравнения: у Азербайджана этот показатель в 2017 году составил 4 млрд 68,3 млн манатов, или около $2,4 млрд по текущему курсу.

Согласно опубликованным данным, по военным расходам в минувшем году лидировали США — 602,6 млрд долларов. Далее КНР — 150,5 млрд, Саудовская Аравия — 76,7 млрд, Россия — 61,2 млрд и Индия — 52,5 млрд долларов.

Али Мамедов

